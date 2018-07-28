Премьер Чехии заявил о необходимости борьбы с нелегальной миграцией

ПРАГА, 28 июл — РИА Новости. Нелегальной миграции в Европе необходимо воспротивиться любой ценой, заявил в субботу чешский премьер Андрей Бабиш после возвращения из Германии, где он встречался с премьером Баварии Маркусом Зёдером.Novinky.
По словам чешского премьера, все большее число европейцев понимает, что мультикультурная модель общества угрожает традициям и ценностям предков. Комментируя предложение Еврокомиссии поощрять страны ЕС выделением шести тысяч евро за одного принятого беженца, Бабиш заявил, что это еще раз свидетельствует о том, что ЕК неспособна должным образом оценить ситуацию.
Единственным решением, считает Бабиш, является прекращение нелегальной миграции. Необходимо бороться с контрабандистами, не давать их судам возможности выплывать в Европу. Исходить из того, что нелегальные беженцы обязательно приплывут, — это неверно. Необходимо помогать им в местах проживания. ЕК заблуждается, она не учится на своих ошибках, сказал чешский премьер.
"В Чехии своих проблем достаточно, например, до сих пор не решен ромский (цыганский) вопрос, немало людей получают, к сожалению, маленькие зарплаты. Мы должны заботиться о наших людях, мы не можем стараться обо всех", — подчеркнул чешский премьер.