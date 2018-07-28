Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие декларации по Крыму

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что встретился с госсекретарем США Майком Помпео и поблагодарил его за принятие декларации о непризнании Крыма частью России.
"По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как "Декларация Помпео")", — написал Чалый на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что обсудил с Помпео дальнейшие совместные шаги.