Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие декларации по Крыму

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что встретился с госсекретарем США Майком Помпео и поблагодарил его за принятие декларации о непризнании Крыма частью России.

Ранее госдепартамент США опубликовал "Крымскую декларацию", в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как "Декларация Помпео")", — написал Чалый на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что обсудил с Помпео дальнейшие совместные шаги.