В летевший из Кишинева в Петербург самолет ударила молния

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Молния ударила в самолет авиакомпании Air Moldova, который летел из Кишинева в Санкт-Петербург, после чего ему пришлось вернуться в аэропорт, пассажиры не пострадали, сообщила в субботу авиакомпания.

"В самолет E190, который осуществлял рейс Кишинев — Санкт-Петербург, через десять минут после взлета попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Air Moldova в Facebook

Как сообщает авиакомпания, после происшествия командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Кишинева.

"После того как самолет приземлился, пассажиры покинули салон, чтобы получить необходимую помощь на земле. На борту было 113 пассажиров", — отмечает Air Moldova.

Самолет будет подвергнут необходимым техническим проверкам, рейс был отменен.