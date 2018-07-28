В летевший из Кишинева в Петербург самолет ударила молния

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Молния ударила в самолет авиакомпании Air Moldova, который летел из Кишинева в Санкт-Петербург, после чего ему пришлось вернуться в аэропорт, пассажиры не пострадали, сообщила в субботу авиакомпания.Facebook.
Как сообщает авиакомпания, после происшествия командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Кишинева.
"После того как самолет приземлился, пассажиры покинули салон, чтобы получить необходимую помощь на земле. На борту было 113 пассажиров", — отмечает Air Moldova.
Самолет будет подвергнут необходимым техническим проверкам, рейс был отменен.