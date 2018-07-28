Первый президент Украины рассказал о подготовке покушения на Януковича

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что незадолго до госпереворота в стране с ним связывались неизвестные, которые сообщили ему о подготовке покушения на тогдашнего главу государства Виктора Януковича.

"Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон и автор телефонного звонка сказал, мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая "группа Чаушеску" и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску", — заявил Кравчук в интервью изданию "Страна.ua".

Он попытался выяснить у звонившего, как тому удалось узнать об этом, однако собеседник заявил, что не может раскрывать своих источников. На вопрос Кравчука, как звонившему удалось узнать его номер телефона, тот заверил его, что для него это не является проблемой.

После разговора Кравчук попытался связаться с Виктором Януковичем, но тот не брал трубку. Тогда он позвонил Андрею Клюеву, который на тот момент был главой администрации президента Украины и сообщил ему об этом.

Государственный переворот на Украине произошел 22 февраля 2014 года. Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти, и он вынужден был покинуть страну из-за опасений за свою жизнь. Парламент также изменил конституцию и назначил внеочередные президентские выборы, в ходе которых победу одержал Петр Порошенко.

В конце июня 2017 года украинский суд начал рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел в отношении бывшего главы государства после переворота. По делу об измене прокуратура намерена требовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент отрицает свою вину.