В Белграде неподалеку от подворья РПЦ нашли сумку с боеприпасами

БЕЛГРАД, 28 июл — РИА Новости. Сумка с боеприпасами обнаружена в субботу в центре Белграда недалеко от здания парламента и подворья Русской православной церкви (РПЦ), сообщило МВД республики.

Находка была сделана между улицей Таковска и парком Ташмайдан, близ храма Святого Марка, парламента страны, центрального почтамта и подворья РПЦ — церкви Святой Троицы в 12.20 (13.20 мск).

В сумке находились две дымовых шашки, емкость со слезоточивым газом, бикфордов шнур, пять детонаторов, 20 патронов.

Место оцеплено полицией, ведутся оперативные мероприятия. Для прохода закрыты прилегающая улица и часть парка.

По сообщению полиции, опасности для жизни и здоровья граждан нет, так как обнаруженные боеприпасы ржавые и старые.

По данным СМИ, они были найдены при ремонте здания и, предположительно, находились там несколько лет.