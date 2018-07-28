В Узбекистане остановили работу канала за показ фильма "Я — легенда"

ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена из-за показа американского фильма "Я — легенда" и мультфильма для взрослых "Полный расколбас", которые входят в список лент, не рекомендуемых для просмотра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).

"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Канал STV 21 июля показал мультфильм для взрослых "Полный расколбас", а 22 июля — фильм "Я — легенда", уточняет УзАПИ. Ташкентский телеканал Sevimli ("Любимый") получил предупреждение за демонстрацию в эфире 15 июля американского фильма "Красотка на всю голову", содержащего эротические сцены.

По данным агентства, указанные ленты включены экспертной комиссией национального агентства "Узбеккино" в список лент, не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.

"Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов "О СМИ", "О государственной молодежной политике", "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью" и "О принципах и гарантиях свободы информации", — указывается в сообщении.

УзАПИ предупредило все телеканалы и другие СМИ о необходимости соблюдения законодательства и ответственности за распространение материалов, "которые могут нанести вред молодому поколению и не соответствуют традициям и ценностям народа Узбекистана".

Сегодня в Узбекистане с более чем 32-миллионным населением работают более 40 телеканалов, в том числе 14 в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 13 региональных и 15 частных, пять из которых вещают на всей территории республики.