"Паспорт на продажу": Черногория вводит новый способ получения гражданства

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Архивное фото

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство Черногории предложило с 1 октября запустить программу предоставления "экономического" гражданства. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном по итогам 87-й сессии кабмина.

Программа предполагает возможность получения черногорского паспорта в обмен на инвестиции в экономику страны.

Пока предусматриваются два варианта получения гражданства Черногории за деньги: инвестиции в размере 250 тысяч долларов в неразвитые районы страны или же 450 тысяч евро — в развитые. При этом инвестиционные проекты должны сначала быть одобрены кабинетом министров.

При этом правительство Черногории также будет взымать сбор в размере до 100 тысяч евро за заявление на получение гражданства подобным образом.

Власти надеются, что новые меры позволят сделать Черногорию более привлекательной для зарубежных инвестиций.