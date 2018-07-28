У президента Эквадора есть договоренность с США по Ассанжу, считает Корреа

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено, вероятно, имеет договоренность с США по поводу дальнейшей судьбы главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в интервью RT заявил бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа.

По его мнению, политик просто пытается "подсластить пилюлю, говоря, что будет вести диалог", в то время как все уже согласовано, особенно после визита вице-президента США Майкла Пенса в Эквадор несколько недель назад".

Корреа добавил, что "дни Ассанжа в посольстве Эквадора сочтены".

Ранее Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу рано или поздно придется покинуть посольство страны в Лондоне, где он укрывается с 2012 года. По его словам, такое длительное пребывание в убежище можно назвать "нарушением прав человека". Однако в самой дипмиссии слова президента тогда не комментировали.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.