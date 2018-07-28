Канада направит ВС Украины помощь более, чем на семь миллионов долларов

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Канада намерена до конца марта 2019 года направить вооруженным силам Украины помощь более, чем на 7 миллионов долларов, заявил в субботу канадский министр обороны Харджит Саджан.

"В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила вооруженным силам Украины нелетальное военное оборудования более, чем на 16 миллионов долларов. Вещи еще на 7,25 миллионов долларов будут доставлены до конца марта 2019 года", — цитирует Саджана агентство "Укринформ"

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.