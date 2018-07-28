Пост генсека ОДКБ останется за представителем Армении до 1 января 2020 года

ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности останется за представителем Армении до 1 января 2020 года, заявил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.
"Существует решение Совета (ОДКБ – ред.) о том, что должность генерального секретаря занимают поочередно представители государств-членов организации в алфавитном порядке, по квоте. Должность генсека ОДКБ до 1 января 2020 года принадлежит Армении, это закреплено, в силе и остается за Арменией",- сказал Семериков изданию Tert.am.
Таким образом, если нынешнего генсека организации Юрия Хачатурова решат сменить на его посту, новым руководителем ОДКБ также станет представитель Армении.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.