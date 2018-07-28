Мадридские и барселонские таксисты объявили бессрочную забастовку

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Барселонские и часть мадридских таксистов объявили о проведении бессрочной забастовки против компаний Uber и Cabify.

Они требуют ограничить выдачу лицензий VTC, которыми пользуются водители этих сервисов.

В Мадриде таксисты не возят пассажиров из аэропорта "Адольфо Суарес" и от вокзала "Аточа", водители пытаются блокировать некоторые улицы города, передвигаясь колонной крайне медленно.

В Барселоне забастовка началась еще 25 июля, в пятницу таксисты перекрыли несколько улиц, парализовав движение в городе, а также дорогу к аэропорту El Prat. Улица Гран-Виа до сих пор заблокирована, таксисты провели там ночь. Воспользоваться такси невозможно ни у аэропорта, ни у вокзала Сантс. Ассоциации таксистов Барселоны заявляют, что в забастовке принимают участие около четырех тысяч человек.

В Барселоне в течение недели было совершено несколько нападений на автомобили Uber и Cabify, после чего объединение предпринимателей Unauto VTC, которое занимается обеспечением выдачи лицензий автомобилей напрокат с водителями (VTC), сообщило о приостановке работы водителей до нормализации ситуации, однако некоторые автомобили продолжают выходить на маршрут.

Барселонские таксисты призывают поддержать их акцию своих коллег в других городах Испании, к ним уже присоединились несколько сот таксистов Севильи, Бильбао и Сарагосы.

В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь лицензию VTC — автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится гораздо дешевле, чем официальная лицензия такси.

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.

После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности этого постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.

Crece la guerra del taxi: huelga indefinida en Barcelona y espontánea en Madrid https://t.co/Q8NksBaPny vía @indpcom — fausto mochales (@faustomochales) 28 июля 2018 г.

​