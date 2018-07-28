Лавров обсудил с коллегой из Белоруссии деятельность ОДКБ

МОСКВА/МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону текущие вопросы деятельности ОДКБ, сообщил МИД РФ.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ", — сообщил МИД РФ.

В свою очередь, в МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили факт телефонного разговора, отметив, что министры обсудили вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет шесть стран бывшего СССР – Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.