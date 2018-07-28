МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если Армения хочет сменить генерального секретаря ОДКБ, именно Ереван должен инициировать отзыв своего гражданина с этого поста, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Сейчас пост генсека занимает представитель Армении Юрий Хачатуров.

"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", — говорится в комментарии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что армянская сторона получила все необходимые разъяснения в телефонном разговоре министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.