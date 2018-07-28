МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если Армения хочет сменить генерального секретаря ОДКБ, именно Ереван должен инициировать отзыв своего гражданина с этого поста, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", — говорится в комментарии.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что армянская сторона получила все необходимые разъяснения в телефонном разговоре министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.