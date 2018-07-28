Китай вернул из США беглого коррупционера

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Китай при содействии Интерпола в субботу вернул в страну ещё одного из списка 100 самых разыскиваемых беглых коррупционеров — бывшего сотрудника полиции города Шэньчжэнь в провинции Гуандун Чжан Юнгуана, говорится в сообщении центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая.

Он стал уже 54-м беглым коррупционером, которого властям Китая удалось вернуть на родину. Отмечается, что преступник сам выразил желание вернуться в Китай.

Чжан Юнгуан (1982 года рождения) был сотрудником полицейского участка района Наньшань в городе Шэньчжэнь. В декабре 2010 года в его отношении начали расследование по подозрению в коррупции, что побудило того к побегу в США. В августе 2013 года по запросу Китая Интерпол выпустил в отношении бывшего полицейского "красное уведомление" о международном розыске.

В апреле 2015 года Китай начал кампанию под названием "Небесная сеть" по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов КПК. Власти Китая передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников, подозреваемых в коррупции. В их отношении Интерпол опубликовал "красные уведомления".

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглецов.