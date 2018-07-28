В Японии жители получили предупреждение об эвакуации из-за тайфуна

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Почти 460 тысяч человек в юго-восточных и центральных районах Японии получили предупреждения об эвакуации в связи с прохождением мощного тайфуна "Джондари", сообщает телеканал NHK.
Тайфун "Джондари", которому в Японии присвоен номер 12, движется из Тихого океана на северо-запад и к утру субботы приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба. Затем, как ожидается, циклон изменит свое направление на западное и ударит по региону Кансай, пострадавшему в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями.
Приближение тайфуна привело к отмене не менее 415 внутренних авиарейсов. Нарушено паромное сообщение, частично отменены скоростные поезда.
Ожидается, что за 24 часа в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 10 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.