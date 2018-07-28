В Японии жители получили предупреждение об эвакуации из-за тайфуна

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Почти 460 тысяч человек в юго-восточных и центральных районах Японии получили предупреждения об эвакуации в связи с прохождением мощного тайфуна "Джондари", сообщает телеканал NHK.

По состоянию на 19.00 по местному времени (13.00 мск), предупреждения об эвакуации действуют в префектуре Киото (около 34 тысяч человек), префектуре Токусима (около 7 тысяч человек), префектуре Окаяма (около 31 тысячи человек), префектуре Аити (около 81 тысячи человек), префектуре Кагава (около 31 тысячи человек), префектуре Миэ (около 7 тысяч человек), а также для всего города Яо в префектуре Осака (около 267 тысяч человек).

Тайфун "Джондари", которому в Японии присвоен номер 12, движется из Тихого океана на северо-запад и к утру субботы приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба. Затем, как ожидается, циклон изменит свое направление на западное и ударит по региону Кансай, пострадавшему в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями.

Приближение тайфуна привело к отмене не менее 415 внутренних авиарейсов. Нарушено паромное сообщение, частично отменены скоростные поезда.

В настоящее время давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 35 метров в секунду, при порывах доходит до 50 метров в секунду. В ряде регионов скорость ветра уже достигает 40 метров в секунду. Циклон движется на запад-северо-запад со скоростью 45 километров в час.

Ожидается, что за 24 часа в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 10 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.