В Индии не менее 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Автобус со студентами упал в ущелье с горной дороги в округе Райгад штата Махараштра в Индии, погибли не менее 30 человек, сообщил министр штата Винод Тавад.

"Тридцать человек, включая студентов из университета Konkan Krishi Vidyapeeth, были смертельно ранены после того, как автобус упал с горной дороги на трассе Мумбаи — Гоа недалеко от Райгада. Спасательная операция продолжается. Я поручил чиновникам принять все необходимые меры", — написал Тавад в Twitter.

По данным агентства ANI, студенты направлялись на пикник в Махабалешвар.

На место аварии прибыла полиция и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Проводится спасательная операция, причина аварии пока не известна.

#UPDATE: 30 people died after a bus fell down a mountain road in Ambenali Ghat, in Raigad district. Rescue operation underway #Maharashtra pic.twitter.com/UP4yEQgDXM — ANI (@ANI) 28 июля 2018 г.

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