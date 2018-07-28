Центристская партия "Техрик-е-Инсаф" победила на выборах в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл — РИА Новости. Центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) во главе с бывшим капитаном сборной Пакистана по крикету Имраном Ханом по итогам обработки 100% бюллетеней одержала победу на всеобщих выборах, получив 116 из 272 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны, сообщил избирком.

Следом за "Техрик-и-Инсаф" идет "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н), получившая 64 места. На третьей строчке значится левоцентристская "Пакистанская народная партия" (PPP), она получила 43 места.

Выборы в Национальную ассамблею, а также в региональные законодательные органы Пакистана состоялись в среду. Поскольку ни одно политическое объединение не получило простого большинства в парламенте, в ближайшее время партии начнут переговоры о создании правящей коалиции, которая впоследствии сформирует новое правительство страны.

Накануне лидер "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан уже объявил о своей победе на парламентских выборах.

В своем обращении к соотечественникам, которое транслировали местные телеканалы, он поблагодарил сторонников и обозначил ряд приоритетных направлений своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.

Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане; заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, а также развивать с ней полноценные торговые отношения.