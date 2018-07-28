На севере Индии почти 50 человек погибли от муссонных дождей, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл — РИА Новости. По меньшей мере 49 человек погибли за последние двое суток в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссонные дожди, сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на неназванных представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 27 погибших. По данным телеканала, наибольшее число жертв — 11 — зарегистрировано в округе Сахаранпур. Еще шесть смертей зафиксировано в районе города Агра, где расположена "жемчужина Индии" — знаменитый мавзолей Тадж Махал. Сообщения о погибших поступают также из населенных пунктов и районов Меерут, Манипури, Касгандж и других.

В большинстве случаев люди гибли из-за обрушения крыш жилых домов, падения деревьев и электрических столбов, а также от ударов молний.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх ранее поручил местным органам власти начать спасательные операции и оказать финансовую помощь тем, чьи дома были разрушены из-за непогоды.

43 killed as rain wreaks havoc in Uttar Pradesh https://t.co/9FZ3lqzEoi pic.twitter.com/JBA1OaVDit — NDTV (@ndtv) 28 июля 2018 г.

​