На востоке Китая обрушилась крыша моста, на котором люди прятались от грозы

ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще трое получили травмы разной степени тяжести при обрушении крытого моста в провинции Чжэцзян на востоке КНР, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел вечером в пятницу в уезде Тунлу близ города Ханчжоу. Была сильная гроза, и местные жители, застигнутые непогодой на улице, нашли укрытие на мосту, где позже произошла трагедия. По неизвестной причине рухнула крыша моста, и несколько человек оказались заблокированы под завалами.

Сразу же после инцидента оперативно была организована спасательная операция, в которой задействовали около 90 пожарных, порядка 500 сотрудников правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, 80 членов народных дружин, спасателей, добровольцев из числа местных жителей, более 150 медиков.

Несмотря на оперативные усилия местных властей, жертв избежать не удалось. В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 11 человек, все они были доставлены в больницы, медикам удалось спасти только троих.

Полиция сообщила, что к настоящему моменту под завалами точно никого не осталось. Причины обрушения крыши моста пока неизвестны, правоохранительные органы приступили к расследованию.