США намерены "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе, пишут СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В США могут появиться оружие и датчики космического базирования, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019. Об этом пишет Drive.

Сообщается, что сенат требует "во что бы то ни стало" разместить оружие в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.

Отмечается также, что датчики обнаружения пуска должны появиться к 2022 году. Они будут ориентироваться на определенные части мира, например Иран и КНДР.

Ранее в США уже разрабатывалась программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известная под названием "звездные войны". Об этом в марте 1983 года объявил президент страны Рональд Рейган. СОИ должна была обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе посредством развертывания космических вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета, включая стартовые.

Космическая гонка

На одобрение американского проекта оборонного бюджета отреагировали в МИД. Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором призвало Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств.

"Действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность", — заявили дипломаты.

Ранее также президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в сдерживании гонки вооружений, однако усомнился, что это совпадает с интересами американской стороны.