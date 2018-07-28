США намерены "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе, пишут СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В США могут появиться оружие и датчики космического базирования, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019. Об этом пишет Drive.
Отмечается также, что датчики обнаружения пуска должны появиться к 2022 году. Они будут ориентироваться на определенные части мира, например Иран и КНДР.
Ранее в США уже разрабатывалась программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известная под названием "звездные войны". Об этом в марте 1983 года объявил президент страны Рональд Рейган. СОИ должна была обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе посредством развертывания космических вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета, включая стартовые.
Космическая гонка
На одобрение американского проекта оборонного бюджета отреагировали в МИД. Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором призвало Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств.
Ранее также президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в сдерживании гонки вооружений, однако усомнился, что это совпадает с интересами американской стороны.