Арабская коалиция нанесла удары по аэропорту и авиабазе столицы Йемена

КАИР, 28 июл – РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла в пятницу шесть ударов по международному аэропорту и авиабазе на севере Саны, заявил РИА Новости источник в министерстве обороны в Сане.

"Авиация коалиции нанесла шесть последовательных ударов по авиабазе Эд-Дильми и международному аэропорту Саны на севере столицы", — заявил военный источник.

Источник добавил, что бомбардировка с воздуха проходит на фоне большого количества других ударов ВВС коалиции, за последние часы были нанесены около 50 ударов по провинциям Ходейда,Хадджа, Амран, Саада и Райма.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В последнее время обострилась ситуация вокруг приморского города Ходейда. Ранее арабская коалиция начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Как заявляла коалиция, установление контроля над Ходейдой открывает возможность для взятия столицы Саны и граничащих с Саудовской Аравией северных провинций страны, откуда хуситы обстреливают территорию королевства.