Трамп заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел в пятницу совещание Совета национальной безопасности (СНБ) по выборам и заверил, что не потерпит иностранного вмешательства, сообщил Белый дом.

"Президент ясно заявил, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства или других злонамеренных лиц", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

На совещании обсуждались также меры противостояния и привлечения к ответственности "тех, кто хочет вмешаться в наши политические и выборные процессы", говорится в сообщении.

Администрация будет продолжать помогать местным властям в безопасности выборов, заверил Белый дом.

В США выборы являются сферой ответственности местных властей, федеральные власти играют вспомогательную роль.

На совещании присутствовали сам Трамп, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, глава Пентагона Джеймс Мэттис, генпрокурор Джефф Сешнс, глава министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен, директор национальной разведки Дэниел Коутс, директор ЦРУ Джина Хаспел, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, директор ФБР Кристофер Рэй и глава Киберкомандования США Пол Накасоне.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".