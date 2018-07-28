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США снова пытаются взорвать Иран изнутри

(обновлено: 08:04 28.07.2018)
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© AP Photo / Jewel SamadДемонстранты протестуют против президента Ирана Хасана Рухани. Архивное фотоДемонстранты протестуют против президента Ирана Хасана Рухани. Архивное фото
© AP Photo / Jewel Samad

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Госсекретарь США Майк Помпео призвал народ Ирана восстать и "свергнуть коррумпированный режим". Такое заявление главы внешнеполитического ведомства, еще три месяца назад руководившего ЦРУ, означает только то, что американские спецслужбы вовсю занимаются реализацией этой задачи.

"Долой коррумпированный режим!"

С докладом "Поддержим голоса Ирана" Майк Помпео выступил на мероприятии Президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии. Главный американский дипломат не жалел красок, расписывая порочную коррумпированность всех иранских властных структур — военных, гражданских и даже духовных.

"Горькая ирония экономической ситуации в Иране состоит в том, что, пока люди кричат о рабочих местах и необходимости реформ, режим набивает карманы. Успехи иранской экономики приносят плоды, но только тем, кто входит в политическую элиту. Мы знаем много примеров коррупции в высших эшелонах иранской власти", — говорил госсекретарь.

© AP Photo / Mark J. TerrillГоссекретарь США Майк Помпео перед выступлением в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии
© AP Photo / Mark J. Terrill
Госсекретарь США Майк Помпео перед выступлением в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии

Начал он с Садика Лариджани — главы судебной системы Ирана, сколотившего состояние в 300 миллионов долларов, по версии Госдепа, переводя государственные деньги на личный банковский счет. Министр внутренних дел Садек Махсули, заслуживший прозвище "миллиардер-генерал", в годы ирано-иракской войны, по словам госсекретаря, торговал нефтью через компании, аффилированные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Великий аятолла Макарам Ширази известен как "сахарный султан", поскольку незаконная торговля этим товаром принесла ему сотни миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп заявил о необходимости давления на Иран

Не пощадил Помпео и верховного духовного лидера страны. Аятолле Али Хаменеи, утверждает госсекретарь, принадлежит хедж-фонд на 95 миллиардов долларов, из которого он "подкармливает" КСИР. В общем, Иран, по мнению главы внешнеполитического ведомства США, — это страна, которой управляет "правительство, больше похожее на мафию". Поэтому Вашингтон дипломатическими и финансовыми средствами делает все, чтобы перекрыть каналы для обогащения иранской элиты.

Доклад госсекретаря очень напоминал речь какого-нибудь левого коммунистического лидера о жирующей за счет простого народа буржуазии с призывами к революции.

"Перед лицом протестов против 40-летнего режима тирании у меня есть послание иранскому народу: Соединенные Штаты вас слышат, Соединенные Штаты вас поддерживают, Соединенные Штаты с вами!" — подытожил Помпео.

Ставка на молодежь

Протесты в Иране продолжаются с конца минувшего года. Основная причина — социально-экономическое положение. Ситуацию усугубили необычно холодная зима со снегопадами и летняя засуха, вызвавшая неурожай. Официальная пропаганда распространяет слухи, что природные катаклизмы не что иное, как происки Израиля и США, якобы применивших против иранцев климатическое оружие. Но бунтуют и по другим поводам: молодежь требует демократических реформ, курды, белуджи, ахвазы — независимости.

© AP Photo / Iranian Labor News AgencyАкция протеста у Тегеранского базара в Иране. 25 июня 2018 года
© AP Photo / Iranian Labor News Agency
Акция протеста у Тегеранского базара в Иране. 25 июня 2018 года

Спецслужбы США работают по всем этим направлениям. В частности, в Париже создана структура, призванная представлять интересы всех народов Ирана. Это ряд левых объединений: Организация моджахедов иранского народа — Моджахедин-э Халк во главе с Мирьям Раджави, Коммунистическая партия Ирана, Объединенная партия Иранского Курдистана KOMALA и другие.

Иран. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт объяснил, почему операция США против Ирана маловероятна

"Основная ставка делается на молодежь, среди которой очень распространены левые взгляды. Кроме того, США поддерживают и подпитывают сепаратистов в Иранском Курдистане, Белуджистане и Ахвазе", — рассказывает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Таким образом, в борьбе с тегеранским режимом Вашингтон не гнушается прибегать к помощи даже извечных врагов — коммунистов. Мало того — и террористов тоже. Например, из левой радикальной организации Моджахедин-э Халк, запрещенной в Иране и Ираке. Недаром в 2009-м Евросоюз, а в 2012-м США убрали ее из списка террористических.

Хорошо забытое старое

Шестьдесят пять лет назад все было ровно наоборот. Тогда спецслужбы США, откликнувшись на просьбу британских коллег, разработали и провели операцию "Аякс" по устранению премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка. Он национализировал нефтяную промышленность, и Англо-иранская нефтяная компания (позже преобразованная в British Petroleum — BP) лишилась доступа к месторождениям. Кроме того, Вашингтон очень пугало усиление коммунистического влияния в стране.

Против законного правительства и коммунистов ЦРУ использовали монархически настроенные политические силы и наиболее радикальное исламское духовенство. Вспыхнувшие беспорядки поддержала армия, и Мосаддыка свергли. В Иране восстановили "полноценную монархию", шах Мохаммед Реза Пехлеви вернулся из изгнания, кресло премьера занял надежный ставленник Запада Фазлолла Захеди. Он отменил национализацию, и британцы вновь взяли под контроль нефтяные месторождения.

Государственный переворот в Иране. 1953 год
© AP Photo / File
Нефть, беспорядки, убийства: как США впервые свергли режим в другой стране

В 1953 году в Иране США впервые свергли законное правительство другой страны, изменив естественный ход ее развития. История этого не простила: разгромив коммунистов, в Иране подавили и все другие либеральные силы, зато очень окрепли радикальные исламисты и мощно усилились антизападные настроения.

Четверть века спустя все это выплеснулось в разразившуюся в 1979-м Исламскую революцию. Захват американского посольства в Тегеране, гибель направленного для освобождения дипломатов спецназа, расторжение между Ираном и США дипломатических отношений, затем — без малого 40 лет противостояния. Страна, оказавшаяся во власти шиитского духовенства, стала изгоем, живущим в условиях международной изоляции и санкций.

Теперь с помощью коммунистов, сепаратистов и тех, кого на родине считают террористами, Вашингтон пытается развернуть историю Ирана в обратном направлении.

Ломать — не строить

Майк Помпео подчеркнул, что США не ослабят давления на Иран, поскольку считают его угрозой всему миру — в том числе Европе. Тегеран, как полагает Госдеп, спонсирует терроризм, и пресечь это можно, лишь осушив его финансовые потоки. Вашингтон вводит повторные санкции против иранского банковского и энергетического секторов. Помимо этого, американцы ведут переговоры со странами — импортерами иранской нефти с целью полностью прекратить закупки углеводородного сырья у этой страны уже нынешней осенью.

© AP Photo / Mark J. TerrillГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии
© AP Photo / Mark J. Terrill
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии

Тегеран обещает "адекватный ответ". По мнению аналитиков, не исключена и крайняя мера — перекрытие стратегического Ормузского пролива, через который транспортируется до 90 процентов всей нефти, добываемой в Персидском заливе. Если это произойдет, возможна большая война.

"За годы изоляции и санкций Иран разработал и внедрил многофакторную экономическую систему, и теперь экономика страны лишь на 20 процентов зависит от внешних воздействий. Например, запрет на использование доллара на внутреннем рынке Тегеран компенсировал конвертацией риала в евро, турецкую лиру и российский рубль. Но сохраняется высокая зависимость от экспорта нефти, и удар по этой сфере может быть очень чувствительным для иранской экономики", — сказал в интервью Sputnik бывший министр иностранных дел и спикер парламента Ирана Сабах Занганех.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Иран примет меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны

В то же время усилия спецслужб США, направленные на то, чтобы взорвать Иран изнутри, не так уж бесперспективны. Стремление к демократическим реформам действительно все ощутимее в иранском обществе, особенно среди молодежи. В значительной степени избрание президентом нынешнего главы государства Хасана Рухани было связано именно с надеждами на то, что официальному Тегерану удастся вывести страну в число полноправных членов мирового сообщества. Выход США из ядерной сделки поставил на этих надеждах крест, и народное разочарование теперь может перейти критическую черту. По словам Семена Багдасарова, тревожный для Тегерана сигнал — случаи отказа гвардейцев КСИР от участия в подавлении волнений.

Как бы то ни было, если призывы Майка Помпео и усилия ЦРУ достигнут цели, страна погрузится в хаос бунта и гражданской войны. И вряд ли мир вздохнет с облегчением.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
arianlex
Как же, так я и поверил, что финансовую элиту и конгресс СШП заботит благосостояние иранских граждан!
Видели мы их заботу у нас в 90-е годы, и сейчас видим и на Окраине, и во всех странах, где они успели позаботиться о народах Югославии, Ливии, Вьетнама, Афганистана, Ирака и ещё многих других десятков стран!
Может уже пора устроить народную вооружённую революцию в СШП с целью свержения преступного олигархического финансового режима, а их имущество разделить между народами разорённых ими стран.
08:16
28.07.2018
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