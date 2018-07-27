Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ

ЕРЕВАН, 27 июл — РИА Новости. Суд в Ереване освободил в пятницу под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил журналистам его адвокат Мигран Погосян.

"Суд избрал в отношении Хачатурова альтернативную меру пресечения и признал приемлемым залог. Сумма залога приемлемая", — сказал защитник.

Он добавил, что до выплаты залога Хачатуров формально остается под стражей.

Кроме того, суд санкционировал арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Ранее Специальная следственная служба предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд было направлено ходатайство о его аресте. Сам генсек ОДКБ не признал свою вину. Его адвокат заявлял, что Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему обвинения в свержении конституционного строя.

Бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна также привлекли в качестве обвиняемого и объявилив розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя". Руководитель Специальной следственной службы сообщил, что экс-министр находится за пределами страны. Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.