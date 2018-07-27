Директора корпорации CBS обвинили в домогательствах

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвс и глава ипотечного регулятора FHFA Мел Уотт в пятницу были обвинены в домогательствах.

Издание Hollywood Reporter сообщило, что в ближайшие часы журнал New Yorker опубликует статью с обвинениями в адрес Мунвса, одного из наиболее влиятельных деятелей американского шоу-бизнеса и новостной индустрии с состоянием свыше 700 миллионов долларов. Подробности пока неизвестны, но предполагается, что статью написал Ронан Фэрроу, который получил Пулитцеровскую премию за статьи о продюсере Харви Вайнштейне, которому впоследствии предъявили обвинения в нескольких изнасилованиях.

Правление CBS Corporation еще до публикации распространило заявление, в котором обещает всестороннее расследование, но не называет Мунвса по имени. "После окончания расследования, которое включает ряд обвинений давностью в несколько десятилетий, совет директоров рассмотрит результаты и предпримет необходимые действия", — говорится в заявлении. Мунвс не прокомментировал ситуацию.

Также издание Politico сообщило, что экс-сотрудница Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) обвинила главу агентства Мела Уотта в приставаниях. Адвокат женщины сообщила, что агентство ведет расследование. Сам Уотт выпустил заявление, в котором назвал обвинения "политическими". "Я уверен, что проводящееся расследование подтвердит, что я не сделал ничего незаконного", — заявил Уотт, в обязанности которого входит регулирование ипотечных корпораций Fannie Mae и Freddie Mac с совокупным оборотом почти в 200 миллиардов долларов.