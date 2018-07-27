Майданов и Семенович выступили в Луганске в честь Дня работника торговли

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Российские исполнители Денис Майданов и Анна Семенович выступили на праздничном концерте, посвященном Дню работника торговли, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы очень рады, что собрали достаточно большое количество жителей и гостей нашей республики. Отрадно, что данное мероприятие проходит в рамках интеграционной программы", — рассказал журналистам первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Назаревич.
Концерт открыла певица, актриса и телеведущая, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович. Артистка исполнила песни из репертуара группы "Блестящие" и собственные хиты. Заслуженный артист России Денис Майданов не первый раз в Луганске. Он исполнил как новые композиции, так и известные "Флаг", "Ничего не жаль", "Вечная любовь".
"Луганская область – это место, где прошло мое детство, это родина моей мамы. Здесь мой дед, моя бабушка, они уже смотрят на нас с неба. Я очень счастлив возвращаться сюда, и я думаю, что они бы сейчас мной гордились. Мне безумно приятно сегодня петь здесь, в Луганске. Мои родственники сегодня здесь, они приехали на концерт", – рассказал Майданов со сцены, обращаясь к публике.