Майданов и Семенович выступили в Луганске в честь Дня работника торговли

Денис Майданов и Анна Семенович на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год

Денис Майданов и Анна Семенович на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Российские исполнители Денис Майданов и Анна Семенович выступили на праздничном концерте, посвященном Дню работника торговли, передает корреспондент РИА Новости.

Праздник проходил на Театральной площади Луганска. По данным Минкульта ЛНР, концерт собрал около 10 тысяч жителей республики.

"Мы очень рады, что собрали достаточно большое количество жителей и гостей нашей республики. Отрадно, что данное мероприятие проходит в рамках интеграционной программы", — рассказал журналистам первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Назаревич.

Концерт открыла певица, актриса и телеведущая, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович. Артистка исполнила песни из репертуара группы "Блестящие" и собственные хиты. Заслуженный артист России Денис Майданов не первый раз в Луганске. Он исполнил как новые композиции, так и известные "Флаг", "Ничего не жаль", "Вечная любовь".

© РИА Новости Денис Майданов на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год © РИА Новости Денис Майданов на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год

"Луганская область – это место, где прошло мое детство, это родина моей мамы. Здесь мой дед, моя бабушка, они уже смотрят на нас с неба. Я очень счастлив возвращаться сюда, и я думаю, что они бы сейчас мной гордились. Мне безумно приятно сегодня петь здесь, в Луганске. Мои родственники сегодня здесь, они приехали на концерт", – рассказал Майданов со сцены, обращаясь к публике.