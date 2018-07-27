Полиция Никарагуа задержала подозреваемого в убийстве гражданки Бразилии

МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости. Национальная полиция Никарагуа задержала в пятницу подозреваемого в убийстве бразильской гражданки Райнейи Лимы во время протестов.

Как сообщает в коммюнике сама полиция, задержанным оказался 42-летний местный житель, который стрелял в женщину из карабина М4.

Гражданка Бразилии, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, была убита вооруженными сторонниками властей, сообщал ранее портал Prensa. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале. Она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.

Во вторник глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес отозвал посла страны из Никарагуа для разъяснения обстоятельств произошедшего, а посол Никарагуа Лорена Мартинес была вызвана в бразильский МИД. В пятницу Нунес заявил, что настаивает на прояснении обстоятельств смерти Лимы.