США обеспокоены "недостатками" на выборах в Пакистане

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США принимают к сведению результаты выборов в Пакистане и обеспокоены рядом недостатков в предвыборном процессе, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США принимают к сведению результаты вчерашних выборов в Пакистане", — заявила Науэрт.

"США разделяют обеспокоенность недостатками в предвыборном процессе, которую выразила комиссия Пакистана по правам человека. Это включает ограничения, наложенные на свободу слова и собраний в период предвыборной кампании, которые противоречат заявленной цели властей Пакистана: провести полностью честные и прозрачные выборы", — добавила представитель госдепа.

По ее словам, США согласны с оценками наблюдательной миссии ЕС, которая отметила позитивные изменения в юридическом поле, но заявила об ограничении свободы слова и неравных условиях для различных кандидатов.

"У США также есть глубокие сомнения по поводу участия в выборах лиц, связанных с террористами, но мы рады, что пакистанские избиратели полностью отвергли этих кандидатов на участках в среду", — добавила она.

Также Науэрт пообещала "искать возможности для совместной работы" с новым правительством Пакистана, когда оно будет сформировано.

В среду в Пакистане состоялись выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), а также в региональные законодательные органы страны. По итогам обработки 92,96% бюллетеней на них побеждает "Техрик-е-Инсаф", которая претендует на 110 из 272 мест в парламенте. Следом идет "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) с предварительным результатом в 63 места. На третьей строчке значится левоцентристская "Пакистанская народная партия" (PPP) — 42 места. Независимые кандидаты получат в общей сложности 12 мест.