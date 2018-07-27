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В Эквадоре объяснили позицию о пребывании Ассанжа в посольстве

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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фотоСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Указаний Джулиану Ассанжу покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне не было, заявило министерство связи Эквадора.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Национальное министерство связи поясняет, что президент республики Ленин Морено не давал указаний Джулиану Ассанжу в какой-либо момент покинуть посольство Эквадора в Лондоне", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно разъяснению министерства, Морено отметил, что решение этого вопроса должно произойти путем переговоров между Эквадором и Великобританией.

"Мы должны уважать права человека и международное право. И мы будем защищать его (Ассанжа. — Прим. ред.) в том, что касается его жизни", – приводится в коммюнике предыдущее заявление Морено.

Однако в какой-то момент проблема пребывания основателя WikiLeaks в посольстве должна быть решена, отмечает эквадорское министерство. "Ни международные законы, ни наши желания, ни желания самого господина Ассанжа не предполагают, что он должен оставаться там всю жизнь", – цитирует минсвязи Морено.

Защита обеспокоена

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Защита основателя WikiLeaks обеспокоена позицией правительства Эквадора. Представители властей отказались встретиться с юристами, заявил РИА Новости один из адвокатов Карлос Поведа.

"Мы внимательно следили за заявлениями президента Ленина Морено как в Соединенном Королевстве, так и в Испании, и должны заметить, что команда защитников… просила о встрече в Лондоне или Мадриде", — заявил Поведа. По его словам, адвокатам ответили, что "повестка дня не позволяет" провести переговоры.

Поведа отметил, что заявления президента Эквадора вызывают беспокойство, потому что официально было сказано, что тема, касающаяся Ассанжа, не будет обсуждаться во время поездки Морено по Европе.

"Знаем, что каким-то образом рассматривается вопрос Ассанжа, включая заявления президента, которые приводят нас в замешательство. Нас удивляет его личная позиция, которая показывает, что он никогда не был согласен с предоставлением убежища", — отметил адвокат.

Что сказал глава Эквадора

Ранее в пятницу, выступая в Мадриде, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство страны в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года. Глава государства добавил, что находится в контакте с британскими властями по этому вопросу.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Эквадор лишил Ассанжа связи с внешним миром
После этого официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании заявил РИА Новости, что обсуждение дела Ассанжа продолжается, но этот вопрос во время визита Морено в Лондон не поднимался.

Кроме того, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Политическое убежище

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Моменто Морено", или Как Эквадор нашел Ассанжу выход из положения
По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.

Подробнее о биографии Джулиана Ассанжа читайте в справке РИА Новости >>

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