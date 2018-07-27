В Пакистане политические партии требуют прозрачных перевыборов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа пакистанских политических партий протестует против результатов выборов и требует "прозрачных перевыборов", сообщает газета Dawn.

Ранее сообщалось, что центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) по итогам обработки 92,96% бюллетеней побеждает на парламентских выборах в Пакистане.

Как сообщается, в пятницу состоялась конференция, возглавляемая главой правоцентристской "Пакистанской мусульманской лиги" (ПМЛ-Н) Шахбазом Шарифом и лидером политического альянса нескольких партий Пакистана под названием "Объединенный совет действий" Фазлуром Рехманом.

"Мы считаем эти выборы не голосом общества, а кражей голоса общества. Мы не дадим сделать демократию заложником правящих кругов. Мы не допустим, чтобы эти воры вошли в парламент",- заявил Рехман.

По его словам, в течение двух дней комитет определит, когда начать протесты.

Всеобщие выборы в Национальную ассамблею Пакистана, а также в региональные законодательные органы прошли в среду. В четверг президент правоцентристской "Пакистанской мусульманской лиги" Шабхаз Шариф заявил, что его партия отвергает результаты выборов в Национальную ассамблею и региональные законодательные органы Пакистана из-за "неприемлемых" нарушений в процессе голосования.