В Пакистане политические партии требуют прозрачных перевыборов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа пакистанских политических партий протестует против результатов выборов и требует "прозрачных перевыборов", сообщает газета Dawn.
Как сообщается, в пятницу состоялась конференция, возглавляемая главой правоцентристской "Пакистанской мусульманской лиги" (ПМЛ-Н) Шахбазом Шарифом и лидером политического альянса нескольких партий Пакистана под названием "Объединенный совет действий" Фазлуром Рехманом.
"Мы считаем эти выборы не голосом общества, а кражей голоса общества. Мы не дадим сделать демократию заложником правящих кругов. Мы не допустим, чтобы эти воры вошли в парламент",- заявил Рехман.
По его словам, в течение двух дней комитет определит, когда начать протесты.