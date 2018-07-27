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В Британии подтвердили решение о блокировке активов братьев Ананьевых

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Санация Промсвязьбанка (42)
(обновлено: 21:52 27.07.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДмитрий Ананьев. Архивное фотоДмитрий Ананьев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд по запросу о блокировке активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых поддержал сторону истцов, средства в размере 15,6 миллионов долларов и 11 миллионов евро заморожены на специальном судебном счете, сообщил РИА Новости представитель юридической фирмы Lipman Karas.

Вывеска отделения Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Группа инвесторов национализированного "Промсвязьбанка" обратилась в британский суд с просьбой о замораживании по всему миру активов Ананьевых. Истцы требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Суд в Лондоне 13 июля вынес решение о блокировке активов, в пятницу, 27 июля, состоялись повторные слушания, на которых защита Ананьевых представила свои аргументы.

"Сторона Дмитрия (Ананьева) пыталась отложить рассмотрение, но истцы настояли на рассмотрении дела сегодня. Суд нас услышал… Суд обязал Дмитрия перечислить 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро на счет судебного фонда, эти средства перечислены, заморожены и послужат гарантией обеспечения иска наших клиентов", — сказал партнер Lipman Karas Эндрю Форд.

Он также отметил, что к Ананьевым возможны иски от новых инвесторов, однако не уточнил ни точное их количество, ни сумму претензий.

Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Это зависит от того, насколько их (истцов) много, проводится много расследований, как вы, наверное, можете представить. Это (слушания по искам новой группы) может произойти в течение следующих одной-двух недель, но может занять и более продолжительное время. Всего их (инвесторов) может быть около 200. Мы на данный момент не знаем точно, сколько их", — сказал Форд.

Братья Ананьевы покинули Россию в декабре 2017 года после рекапитализации "Промсвязьбанка" российским Центробанком. Алексей, по сообщениям СМИ, вернулся в Россию в январе 2018 года для того, чтобы продать 53%-ю долю в банке "Возрождение". Дмитрий, предположительно, живет на Кипре, в Женеве и Лондоне, оба брата находятся в России под следствием.

"Мы действуем от имени части инвесторов, которые покупали долговые обязательства у братьев Ананьевых. После того, как было принято решение по делу (Ананьевых), мы попросили заморозить по всему миру активы, которые контролировали братья. Ордер на блокировку активов касается и всех инвестиций. Инвесторы, интересы которых мы представляем, изложили в иске причины, по которым они требуют возврата денег, полученных братьями, а также объяснили все факты вокруг этого дела. Они хотят увидеть решение суда относительно своих денег", — добавил юрист.

Ордер о блокировании активов означает, что эти активы могут быть использованы для исполнения требований иска.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Если инвесторы получат на руки решение суда, но денег (у Ананьевых) не будет, то это может стать печальным фактом. Если деньги будут заморожены, то это поможет инвесторам, так как благодаря этому будет возможность исполнить решение суда", — сказал Форд.

Ранее представители истцов сообщали, что приобрести долговые обязательства инвесторам — VIP-клиентам "Промсвязьбанка" — предлагали персональные менеджеры банка. Обязательства были выпущены под гарантии "Промсвязьбанка" и компании Peters International Investment, исключительными владельцами которых были братья Ананьевы. Многие инвесторы заявляли, что обязательства выпущены под личные гарантии братьев.

РИА Новости не располагает комментариями Ананьевых и их представителей.

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