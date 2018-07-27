В Турции перезахоронили останки российского офицера XIX века

АНКАРА, 27 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Останки офицера российской армии XIX века подполковника Карла Ржепецкого, которые были найдены в апреле прошлого года в турецкой провинции Ардахан, перезахоронены в Турции, заявил РИА Новости в пятницу пресс-атташе генконсульства РФ в Трабзоне Санан Мамедов.

Представитель мэрии Ардахана в конце апреля 2017 года сообщал РИА Новости, что гроб с останками офицера российской армии был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в город Карс для дальнейшего исследования.

"Сегодня на христианском кладбище в деревне Солакйурт вблизи города Ардахан прошло перезахоронение останков подполковника Карла Ржепецкого. В мероприятии с турецкой стороны участвовали заместитель губернатора Ардахана Мехмет Кылыч, директор музея города Карс Озлем Эльбьюстан и другие официальные лица, с российской стороны участвовали представители генконсульства РФ в Трабзоне", — сказал собеседник агентства.

Как рассказывала агентству в мае 2017 года пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, дипмиссия передала турецкой стороне информацию из Российского государственного военно-исторического архива. С большой долей вероятности установлено, что останки принадлежат Карлу Ржепецкому, который служил в 78-м пехотном Навагинском полке 20-й стрелковой дивизии и скончался в 1894 году от кровоизлияния в мозг.

Зампред смешанной российско-турецкой межправительственной комиссии по реализации соглашения о воинских захоронениях Александр Кирилин заявлял, что останки офицера решено перезахоронить в Турции. В свою очередь министр культуры Турции Нуман Куртулмуш ранее заявлял, что Польша требовала вернуть останки, поскольку офицер был польского происхождения, но Россия выступала против этого. При этом турецкие власти, по его словам, склонялись к тому, что останки Ржепецкого следует перезахоронить в Турции.