Палестина назвала условие посредничества США в переговорах с Израилем

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Палестина согласится на посредничество США в разрешении палестино-израильского конфликта только в том случае, если в переговорах в качестве посредника будет участвовать Россия, сообщил РИА Новости посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Мы отвергаем американский план и посредничество США. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что Палестина отказалась от односторонней американской инициативы. Если мы начнем переговоры, а мы готовы начать их с завтрашнего дня, то мы настаиваем на новом посреднике. Мы уверены, что либо (ближневосточный — ред.) квартет, либо Россия и США вместе должны вести этот раунд переговоров", — заявил Нофаль.
Палестинцы, напротив, отказались от многолетней монополии США на ближневосточное миротворчество, возмутившись декабрьской декларацией президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Сейчас они ведут диалог с зарубежными партнерами, включая Россию, о перезапуске мирного процесса на новой многосторонней платформе.