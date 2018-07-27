Палестина назвала условие посредничества США в переговорах с Израилем

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Палестина согласится на посредничество США в разрешении палестино-израильского конфликта только в том случае, если в переговорах в качестве посредника будет участвовать Россия, сообщил РИА Новости посол Государства Палестина в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Как сообщили ранее израильские СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение России встретиться в Москве с палестинским лидером Махмудом Аббасом, дав понять, что хотел бы прежде дать шанс мирному плану, который разрабатывают США.

"Мы отвергаем американский план и посредничество США. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что Палестина отказалась от односторонней американской инициативы. Если мы начнем переговоры, а мы готовы начать их с завтрашнего дня, то мы настаиваем на новом посреднике. Мы уверены, что либо (ближневосточный — ред.) квартет, либо Россия и США вместе должны вести этот раунд переговоров", — заявил Нофаль.

Нетаньяху неоднократно говорил, что не видит альтернативы американскому посредничеству в урегулировании с палестинцами. Он выражает готовность работать с мирными инициативами президента США Дональда Трампа, который с первых дней президентства обещает вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров и помочь их результативному завершению.

Палестинцы, напротив, отказались от многолетней монополии США на ближневосточное миротворчество, возмутившись декабрьской декларацией президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Сейчас они ведут диалог с зарубежными партнерами, включая Россию, о перезапуске мирного процесса на новой многосторонней платформе.