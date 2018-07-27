Число жертв в стычках с израильскими военными в Газе возросло до двух

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 27 июл — РИА Новости. Второй по счету палестинец погиб при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа в пятницу, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось об одном погибшем на востоке города Хан-Юнис и 85 пострадавших, которые были госпитализированы. Среди них было пятеро пациентов в тяжелом состоянии.

"Два палестинца погибли, 14-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову в городе Рафах. 185 человек получили ранения разной степени тяжести, из них семеро были серьезно ранены", — сообщил аль-Кидра, отметив, что среди пострадавших 14 детей, десять женщин и трое медицинских работников.

Выступления с участием тысяч жителей анклава продолжают череду протестных акций, которые начались в конце марта под общим названием "Великий марш возвращения".

Израильские военные говорят, что в акциях протеста принимают участие порядка семи тысяч палестинцев, которые жгут шины и швыряют в их сторону камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства. Армия в ответ применяет спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в сводке.