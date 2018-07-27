МИД предостерег США от космической гонки вооружений

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Москве призвали Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.

"Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", — говорится в заявлении.

Так МИД России отреагировал на одобрение палатой представителей конгресса США проекта оборонного бюджета, в котором предусмотрено финансирование на указанные цели.

"Данные усилия — прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация. Такие действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность", — отмечается в заявлении ведомства.

Палата представителей США проголосовала за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Затем законопроект переходит на утверждение в сенат, а после этого — на подпись президенту Трампу.

Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года. Сроки размещения в космосе перехватчиков не определены, но, по оценке ряда экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии.

В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.

В принятой накануне Йоханнесбургской декларации лидеры стран БРИКС выразили серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве.

Главы пятерки призвали не превращать космос в арену для военной конфронтации и подчеркнули, что предотвращение размещения оружия в космосе "поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности".