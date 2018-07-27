МИД предостерег США от космической гонки вооружений

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Москве призвали Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.
"Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", — говорится в заявлении.
Так МИД России отреагировал на одобрение палатой представителей конгресса США проекта оборонного бюджета, в котором предусмотрено финансирование на указанные цели.
Палата представителей США проголосовала за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Затем законопроект переходит на утверждение в сенат, а после этого — на подпись президенту Трампу.
В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.
В принятой накануне Йоханнесбургской декларации лидеры стран БРИКС выразили серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве.
Главы пятерки призвали не превращать космос в арену для военной конфронтации и подчеркнули, что предотвращение размещения оружия в космосе "поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности".