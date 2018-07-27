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Путин и Трамп готовы съездить в гости друг к другу

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Главное за 27 июля 2018 года (9)
(обновлено: 19:57 27.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фотоВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В пятницу стало известно, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовы съездить в гости друг к другу – местом их новой встречи может стать как Вашингтон, так и Москва.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин прокомментировал дальнейшие встречи с Трампом
Сроки саммита или саммитов пока точно неизвестны, говорят, скорее, о начале следующего года. По мнению экспертов, многое будет зависеть от того, как пройдут промежуточные выборы в конгресс США в этом ноябре. Но к месту, видимо, примеряются уже сейчас, и шансы есть как у американской, так и российской столицы.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В Москву? Пожалуйста!

О том, что Трампа пригласили в Москву, Путин рассказал в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп назвал встречу с Путиным переломным моментом в отношениях
"Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице. "Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — сказал Путин.

В целом, Путин назвал встречи с Трампом полезными. "Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний", — отметил российский президент.

Трамп ждет официального предложения

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал, почему в российском обществе возникла симпатия к Трампу
Комментируя слова российского президента, в Вашингтоне заявили, что в целом Трамп не против визита в Москву.

"Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"На полях"

В принципе, Путин и Трамп могут встретиться и раньше Нового года, но вряд ли это будут полноценные переговоры.

"В целом, у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах",- подтвердил Путин.

После выборов и нового года

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки
Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что перспективы обмена полноценными визитами во многом будут зависеть от результатов выборов в конгресс США, которые пройдут этой осенью.

"Вероятность такой встречи велика, но, очевидно, уже после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Это будет зависеть от того, усилят ли позиции Трампа прошедшие выборы или, наоборот, ослабят. Если усилят, тогда многое возможно. Если нет, то, по всей видимости, эта встреча будет отложена", — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

При благоприятном для Трампа исходе выборов встреча с Путиным будет возможна как в Москве, так и в Вашингтоне, считает эксперт. "Встреча может стать продуктивной и принести реальные перемены в российско-американских отношениях, позитивные перемены", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
Политолог Борис Межуев также указал, что сейчас приезду Трампа в Москву мешает внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах.

"Нельзя ничего исключать, но в настоящий момент вероятность этого (приезда Трампа в Москву — ред.) очень мала. Идет расследование, каждый день обнаруживают новые подробности. Вот сегодня выяснилось, что господин (бывший адвокат Трампа Майкл) Коэн знал о встрече между сотрудниками его штаба и Натальей Весельницкой. Естественно, это будет использовано против него. Конечно, ситуация довольно сложная. Сейчас, до промежуточных выборов, я не думаю, что у него есть серьезное желание лишний раз играть с огнем", — сказал эксперт.

"Реальный вариант — 2019 год, когда политическая ситуация в США успокоится и Трамп будет действовать не от имени себя, а от имени какого-то консенсуса хоть по какому-то вопросу", — подчеркнул Межуев.

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