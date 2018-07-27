В Ираке возобновились протесты, перекрыта часть улиц Багдада

БАГДАД, 27 июл — РИА Новости. Протесты против перебоев с коммунальными услугами, а также с призывом к формированию нового правительства возобновились в ряде провинций Ирака, в Багдаде полиция перекрывает улицы, ведущие к месту демонстрации в центре столицы, сообщили РИА Новости местные активисты.
"Возобновились демонстрации в Багдаде, Басре, Наджафе, Ди-Кар, Майсан с требованиями предоставить электроснабжение и водоснабжение, против распространения коррупции, безработицы и с требованием скорейшего формирования правительства", — сообщили активисты в пятницу вечером.
По их словам, в Багдаде "перекрыты дороги, ведущие к месту демонстрации на площади Тахрир в центре Багдада".
В пятницу незадолго до начала протестов духовный лидер ас-Систани заявил, что стране нужно поторопиться с формированием нового правительства и призвал власти выполнить обещания, ранее данные демонстрантам. Премьер страны Хайдер аль-Абади заявил, что поддерживает призыв шиитского лидера.
Как ранее отмечалось, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях Ирака 50-градусная жара.
Новое правительство должно быть сформировано в Ираке по результатам парламентских выборов, прошедших 12 мая. Действующие власти после публикации итогов, согласно которым победителем стал блок оппозиционного шиитского богослова Муктады ас-Садра, заявили, что в ходе голосования были допущены нарушения. Парламент проголосовал за ручной пересчет голосов, который начался в июле, о его результатах пока не сообщалось.