В Барселоне таксисты объявили новую забастовку против Uber

МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Таксисты Барселоны объявили о проведении новой забастовки против водителей Uber и Cabify.

В пятницу Высший суд Каталонии распространил постановление, согласно которому приостановка ограничений на выдачу лицензий типа VTC (автомобиля напрокат с водителем, ими пользуются компании Uber и Cabify) остается в силе.

Различные ассоциации таксистов Барселоны объявили о "немедленной забастовке".

В пятницу барселонские таксисты начали демонстрацию – они идут пешком от барселонского аэропорта до центра города.

При этом ассоциации заявили, что "не берут на себя ответственность за любое событие, которое может произойти на улицах", и возлагают всю ответственность на министерство развития Испании.

Именно министерство развития обратилось в Высший суд Каталонии с требованием отменить правило, согласно которому на 30 лицензий таксистов может приходиться лишь одна лицензия VTC. С требованием о пересмотре городского регламента по поводу лицензий в министерство обратилась Национальная комиссия по рынкам и конкуренции.

В Барселоне, а также некоторых других городах Испании 25 и 26 июля проходили акции протеста в связи с предыдущим судебным решением о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC. В среду в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber, причем в одном из них находились туристы из Франции, в том числе ребенок. Кроме того, во время акций протеста происходили столкновения между силами правопорядка и таксистами. В результате в среду водители Uber и Cabify решили приостановить свою работу в Барселоне на неопределенный срок.

В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь лицензию VTC — автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится гораздо дешевле, чем официальная лицензия такси.

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.

После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности этого постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.