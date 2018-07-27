В Барселоне таксисты объявили новую забастовку против Uber

МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Таксисты Барселоны объявили о проведении новой забастовки против водителей Uber и Cabify.
Различные ассоциации таксистов Барселоны объявили о "немедленной забастовке".
В пятницу барселонские таксисты начали демонстрацию – они идут пешком от барселонского аэропорта до центра города.
При этом ассоциации заявили, что "не берут на себя ответственность за любое событие, которое может произойти на улицах", и возлагают всю ответственность на министерство развития Испании.
В Барселоне, а также некоторых других городах Испании 25 и 26 июля проходили акции протеста в связи с предыдущим судебным решением о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC. В среду в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber, причем в одном из них находились туристы из Франции, в том числе ребенок. Кроме того, во время акций протеста происходили столкновения между силами правопорядка и таксистами. В результате в среду водители Uber и Cabify решили приостановить свою работу в Барселоне на неопределенный срок.
Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Кроме того, помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.
После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности этого постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.