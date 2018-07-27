В Индии 27 человек погибли из-за ливней

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате проливных дождей в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает телеканал NDTV со ссылкой на представителя правительства.

По словам представителя правительства, пострадали еще 12 человек.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх поручил местным органам власти начать спасательные операции и немедленно предоставлять финансовую помощь в соответствии с законом тем, чьи дома оказались разрушены.

Метеорологическая служба Индии предупредила, что такие осадки могут продолжиться во многих районах штата.