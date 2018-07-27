На границе Газы в стычках с израильскими военными погиб палестинец

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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 27 июл — РИА Новости. Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления с участием тысяч жителей анклава продолжают череду протестных акций, которые начались в конце марта под общим названием "Великий марш возвращения".

"Погиб 43-летний палестинец на востоке города Хан-Юниса от огнестрельного ранения в голову в столкновениях с израильскими солдатами", — сказал собеседник агентства. По подсчетам медиков, он стал 153-м погибшим участником "марша возвращения", который продолжается на границах сектора Газа с 30 марта.

Аль-Кидра также сообщил, что в пятничных стычках с военными ранены десять человек.