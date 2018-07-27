Украина предложила России обменяться заключенными

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова направила своей российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с предложением об обмене заключенными. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Киев выступил с инициативой о взаимном освобождении 36 заключенных, рассказала украинский омбудсмен. Однако, по ее словам, российская сторона не ответила на предложение.

"В письме говорится также о возможности проведения следующего заседания трехсторонней контактной группы с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных, а также перемещения заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", — написала Денисова.

По результатам дискуссии на заседании трехсторонней контактной группы, прошедшей в Минске в среду, российская сторона предложила изложить суть украинской инициативы в письме к уполномоченному по правам человека, говорится в сообщении.

Письмо пока не пришло

В аппарате российского омбудсмена ответили, что Татьяна Москалькова еще не получила письма от украинской коллеги. "Мы еще не получили такого письма", — заявил пресс-секретарь омбудсмена.

Он добавил, что Москалькова надеется на продолжение диалога с киевской коллегой и на то, что им удастся прийти к компромиссу.

Элемент пропаганды

Как отметил пресс-секретарь российского омбудсмена, в предложении украинской стороны можно усмотреть элемент информационной кампании.

"Что касается предложения освободить 36 граждан Украины и в обмен освободить граждан России, то в нем можно усмотреть элемент информационной кампании, так как госпожа Денисова прекрасно осведомлена о том, что закон Российской Федерации не наделяет Татьяну Николаевну (Москалькову) мандатом освобождения, помилования или обмена заключенными", — сообщил он.

Встреча омбудсменов

В среду представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе предложила провести на следующей неделе встречу омбудсменов, чтобы обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев. Пресс-секретарь Москальковой ранее заявил РИА Новости, что российский омбудсмен не готова к встрече с украинской коллегой, пока та не выполнит взятые на себя обязательства и российского консула не допустят в СИЗО к Максиму Одинцову.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. В июле Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Одинцова, но ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает письма от Денисовой.