В Испании начали расследование забастовки сотрудников Ryanair

МАДРИД, 27 июл — РИА Новости. Государственное агентство по авиабезопасности (AESA), находящееся в ведении министерства развития, начало расследование в связи с забастовкой ирландской авиакомпании Ryanair в Испании и заявило, что пострадавшие пассажиры имеют право на получение компенсаций.
Государственное агентство по авиабезопасности считает, что авиакомпания могла не выполнить европейский регламент обеспечения прав пассажиров. Свои выводы представители агентства сделали после того как посетили в дни забастовки ряд аэропортов страны.
AESA также призвало пассажиров требовать от авиакомпании компенсации в размере от 200 до 600 евро за причиненные неудобства.
"Заявления Ryanair о том, что забастовка — это чрезвычайные обстоятельства, противоречат решению Европейского суда, который считает, что забастовка экипажа компании не является чрезвычайным обстоятельством", — говорится в заявлении AESA.