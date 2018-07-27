В Испании начали расследование забастовки сотрудников Ryanair

МАДРИД, 27 июл — РИА Новости. Государственное агентство по авиабезопасности (AESA), находящееся в ведении министерства развития, начало расследование в связи с забастовкой ирландской авиакомпании Ryanair в Испании и заявило, что пострадавшие пассажиры имеют право на получение компенсаций.

В Испании, Бельгии, Италии и Португалии 25 и 26 июля состоялась забастовка бортпроводников Ryanair. В Испании было отменено по меньшей мере 400 рейсов. Министерство развития накануне забастовки потребовало от авиакомпании обеспечить 59% рейсов из других стран в испанские города, расположенные на материковой части страны, 35% внутри Испании (материковая часть) и 100% на Балеарских и Канарских островах.

Государственное агентство по авиабезопасности считает, что авиакомпания могла не выполнить европейский регламент обеспечения прав пассажиров. Свои выводы представители агентства сделали после того как посетили в дни забастовки ряд аэропортов страны.

AESA также призвало пассажиров требовать от авиакомпании компенсации в размере от 200 до 600 евро за причиненные неудобства.

За неделю до забастовки авиакомпания разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров в Европе. Им было предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги. При этом компания заявила, что не будет выплачивать другие компенсации, поскольку они не предусмотрены в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые "не находятся под контролем Ryanair".

"Заявления Ryanair о том, что забастовка — это чрезвычайные обстоятельства, противоречат решению Европейского суда, который считает, что забастовка экипажа компании не является чрезвычайным обстоятельством", — говорится в заявлении AESA.