Силовики размещают вооружение у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики размещают запрещенное Минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Однако, по данным Народной милиции ЛНР, Киев "продолжает пренебрегать выполнением минских соглашений в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения".

"Украинская сторона продолжает наращивать военный потенциал, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко.

По данным Народной милиции, в населенных пунктах Новотошковское, Новозвановка и Луганское выявлены минометные позиции украинских силовиков и боевые машины пехоты (БМП-1 и БМП-2), в районе Светлодарска — замаскированная гусеничная бронетехника, танки, самоходно-артиллерийские установки и БМП.

"В районе населенного пункта Золотое-4 отмечено передвижение колонны военного вооружения и техники противника из состава первого батальона 14 бригады ВСУ в количестве двух БРДМ (бронированная разведывательно-обзорная машина- ред.), одной БМП и трех грузовых автомобилей с личным составом и имуществом", — заявил представитель оборонного ведомства.