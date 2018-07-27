Киев проводит идентификацию 85 тел, найденных в Донбассе

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Военные поисковики пытаются идентифицировать 85 тел, обнаруженных в Донбассе, сообщил в интервью изданию "Украинская правда" координатор проекта вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" подполковник Михаил Котелевский.

"Эвакуация 200" — гуманитарный проект вооруженных Сил Украины, который работает с сентября 2014 года. Цель проекта — поиск пропавших без вести военнослужащих, эвакуация и транспортировка тел погибших в Донбассе.

"Из 85 тел, которые сейчас пытаются идентифицировать, почти у половины совпадения по ДНК-экспертизам с родственниками. Это пропавшие без вести военнослужащие. Мы предполагаем, кто именно. Уже нужно начинать работать с семьями", — приводит слова Котелевского издание.

Отвечая на вопрос, работают ли сейчас поисковики на неподконтрольной Киеву территории, Котелевский сказал, что нет. "Они отработали в июне. Нашли еще одного человека. Сейчас обсуждаем и согласовываем информацию, чтобы останки передали нам", — добавил Котелевский.