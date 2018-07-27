В ДНР опровергли информацию о ранении Захарченко

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Информация о ранении главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко – фейк, у него была плановая операция, сообщили в пятницу РИА Новости в администрации главы ДНР.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава ДНР был ранен во время обстрела под Авдеевкой.

"Это фейковая информация. Глава перенёс плановую операцию, связанную с тяжёлым ранением в Дебальцево в 2015 году. Уже приступил к работе в полном объёме", — сказали в администрации главы.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.