В Тунисе вышел на свободу экс-охранник бен Ладена, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывший охранник экс-лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Сами А., которого депортировали из Германии в Тунис при противоречивых обстоятельствах, был условно выпущен на свободу, пишет газета Welt.
Мужчина, которого подозревают в связях с терроризмом, останется на свободе, пока не закончится расследование по его делу, однако территорию страны ему покидать запрещено.
Решение о депортации было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. 13 июля Сами А. был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям. Немецкий административный суд в городе Гельзенкирхен посчитал высылку незаконной и в тот же день постановил вернуть его обратно на территорию ФРГ.
*Запрещённая в России террористическая организация