ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Это четвертый подобный инцидент за неделю с тех пор как стороны объявили о согласовании перемирия при посредничестве Египта, а израильтяне дали понять, что договоренности распространяются и на феномен "огненного террора".

"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в их направлении", — говорится в сообщении.

Информации о результатах удара пока не поступало.

Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную операцию.