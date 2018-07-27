ВСУ восемь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 90 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За минувшую неделю украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 90 различных боеприпасов", — заявил Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе четырех населенных пунктов. По данным Народной милиции, огонь велся из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

"Вражеским обстрелам предшествовала активизация разведывательных действий противника с использованием беспилотных летательных аппаратов. Разведка велась в основном вдоль линии боевого соприкосновения для корректировки огня в указанных районах", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР. По мнению Филипоненко, это свидетельствует об "умышленном, целенаправленном" нарушении силовиками минских соглашений.