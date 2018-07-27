ВС Испании отказался освободить каталонских политиков из заключения

МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Верховный суд Испании отказался освободить из предварительного заключения девять каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Адвокаты политиков подали очередную апелляцию после того, как Высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в организации восстания, признав возможность экстрадиции на основании другого обвинения, выдвинутого против него, — в растрате государственных средств.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона только на основании обвинений в растрате госсредств. Судья также аннулировал европейские и международные ордера на арест Пучдемона и других политиков, находящихся за пределами Испании, — Антони Комина, Луиса Пуча, Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры. Однако национальные ордера на их арест остаются в силе, если обвиняемые окажутся на территории Испании, будут задержаны.

ВС пояснил, что прошение об освобождении каталонских политиков из тюрем не может быть удовлетворено, поскольку решение немецкого суда касается исключительно вопроса международного сотрудничества в области права и не имеет отношения к другим судебным делам на территории Испании. Суд также заявил, что подсудимые пытаются "превратить региональный немецкий суд в экстравагантный наднациональный орган для того, чтобы отменить решения, принятые испанским судьей", что "недопустимо и обречено на провал".

Суд также отклонил аргументы защиты, что освобождение возможно из-за "изменений социальных и политических обстоятельств" в стране, заявив, что судебные решения не могут "зависеть от каждодневной политической ситуации".

Глава женералитета Каталонии Ким Торра назвал решение суда "постыдным". "Это дело – фарс, и суд будет наиболее отвратительным этому доказательством", — написал председатель каталонского правительства в Twitter. "Это политический вопрос, который надо решать политическими средствами. Недопустимо держать политических заключенных в тюрьмах. В Европе беженцы на свободе", — добавил Торра.

Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон также осудил судебное решение. "Сначала они перепутали политику и правосудие, сейчас путают правосудие с местью и карой. Европа ясно сказала, что не было ни восстания, ни мятежа", — написал он в Twitter

Судья ВС Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13-ти из них — в организации восстания. Шесть человек были объявлены в международный розыск, были выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах. В предварительном заключении находятся бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие советники женералитета Рауль Ромева, Долорс Басса, Жоаким Форн, Жорди Туруль и Жозеп Руль, экс-спикер парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес и глава другой общественной организации Omniun Cultural Жорди Куишар.

Недавно они были переведены из мадридских пенитенциарных учреждений в каталонские — этого требовали они сами, их родственники и сторонники независимости.