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ВС Испании отказался освободить каталонских политиков из заключения

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Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (604)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкКаталонские флаги. Архивное фотоКаталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Верховный суд Испании отказался освободить из предварительного заключения девять каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Адвокаты политиков подали очередную апелляцию после того, как Высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в организации восстания, признав возможность экстрадиции на основании другого обвинения, выдвинутого против него, — в растрате государственных средств.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона только на основании обвинений в растрате госсредств. Судья также аннулировал европейские и международные ордера на арест Пучдемона и других политиков, находящихся за пределами Испании, — Антони Комина, Луиса Пуча, Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры. Однако национальные ордера на их арест остаются в силе, если обвиняемые окажутся на территории Испании, будут задержаны.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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ВС пояснил, что прошение об освобождении каталонских политиков из тюрем не может быть удовлетворено, поскольку решение немецкого суда касается исключительно вопроса международного сотрудничества в области права и не имеет отношения к другим судебным делам на территории Испании. Суд также заявил, что подсудимые пытаются "превратить региональный немецкий суд в экстравагантный наднациональный орган для того, чтобы отменить решения, принятые испанским судьей", что "недопустимо и обречено на провал".

Суд также отклонил аргументы защиты, что освобождение возможно из-за "изменений социальных и политических обстоятельств" в стране, заявив, что судебные решения не могут "зависеть от каждодневной политической ситуации".

Глава женералитета Каталонии Ким Торра назвал решение суда "постыдным". "Это дело – фарс, и суд будет наиболее отвратительным этому доказательством", — написал председатель каталонского правительства в Twitter. "Это политический вопрос, который надо решать политическими средствами. Недопустимо держать политических заключенных в тюрьмах. В Европе беженцы на свободе", — добавил Торра.

Участники акции протеста в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2018 / Pau Barrena
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Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон также осудил судебное решение. "Сначала они перепутали политику и правосудие, сейчас путают правосудие с местью и карой. Европа ясно сказала, что не было ни восстания, ни мятежа", — написал он в Twitter.

Судья ВС Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25-ти каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13-ти из них — в организации восстания. Шесть человек были объявлены в международный розыск, были выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в тюрьмах. В предварительном заключении находятся бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие советники женералитета Рауль Ромева, Долорс Басса, Жоаким Форн, Жорди Туруль и Жозеп Руль, экс-спикер парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес и глава другой общественной организации Omniun Cultural Жорди Куишар.

Недавно они были переведены из мадридских пенитенциарных учреждений в каталонские — этого требовали они сами, их родственники и сторонники независимости.

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