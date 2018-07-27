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Эксперт оценил обвинения Армении против генсека ОДКБ

(обновлено: 16:47 27.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Архивное фотоГенеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Обвинения специальной следственной службы Армении генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову — следствие внутриполитической борьбы, заявил РИА Новости руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Станислав Притчин.

Второй президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-президенту Армении предъявили обвинение
Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в свержении конституционного строя генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года и требует его ареста, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Это больше внутриполитическая повестка, чем внешнеполитическая. Понятно, что основным мотивом в таких обвинениях в отношении генсека является внутриполитическая борьба. Никол Пашинян со своей командой пытается получить контроль над всеми ветвями власти за счет антикоррупционных обвинений, разного рода расследований. Получается, что он непроизвольно или произвольно затрагивает интересы представительства Армении в ОДКБ. Если Армения отзывает Хачатурова, она должна предоставить нового представителя", — сказал эксперт.

По его словам, назначение нового представителя "требует времени, процедурных вопросов и не самым лучшим образом влияет на представительство Армении в ОДКБ с одной стороны, а с другой стороны – в целом организации". "Учитывая достаточно сложные отношения ОДКБ и Армении, здесь тоже есть определенные конфликтные зоны", — добавил Притчин.

Линия Пашиняна

Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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После того, как Пашинян на фоне протестных акций стал премьером Армении, Хачатуров — далеко не первый, против которого власти страны выдвигают обвинения, напомнил эксперт.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года.

Позже специальная следственная служба предъявила обвинение экс-президенту Армении Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване начал в пятницу рассмотрение ходатайства об его аресте. Сам Кочарян назвал обвинения против него сфабрикованным политическим преследованием и вендеттой. Согласно конституции Армении, президент в течение и после окончания срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По словам Притчина, линия поведения, выбранная сейчас Пашиняном, достаточно радикальная.

"Фактически под ударом нового правительства оказались уже все предыдущие главы государства. Все конкурирующие с Пашиняном политические группы. Таким образом, Пашинян старается усилить себя. Это подогревается, с одной стороны, общественными ожиданиями, что нужно что-то серьезно менять. Менять что-то в короткие сроки очень сложно, поэтому необходимо активизировать другие инструменты проявления активности – борьба с коррупцией. Вот такая системная работа против всех политических кругов, она достаточно опасна в долгосрочной перспективе", — подчеркнул политолог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, около 200 получили ранения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.

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